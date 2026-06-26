Казахстанка защитила коллегу с помощью табуретки и оказалась на скамье подсудимых

Дело рассмотрел Экибастузский городской суд.
В приговоре указывается, что 30-летняя женщина переживала за коллегу, которая не выходила на работу. Коллега пояснила, что находится дома в алкогольном опьянении и на лице у неё есть синяк. Ранее она жаловалась на то, что сожитель её избивает.
Жительница Экибастуза вместе со своим знакомым решила отправиться к коллеге домой в посёлок Солнечный. Взяли с собой спиртное. Оказавшись на месте, начали распивать. В ходе застолья женщина начала высказывать претензии сожителю коллеги. Конфликт сначала сошёл на нет. Однако перед уходом женщина решила силой доказать свою правоту.
Когда мужчина уже провожал её из дома, та схватила табуретку и нанесла ей несколько ударов.
«В результате умышленных действий подсудимой здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга тяжёлой степени со сдавлением, острой субдуральной гематомой (скопление крови под твёрдой мозговой оболочкой) справа, с субарахноидальным кровоизлиянием (кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки), закрытого перелома нижней челюсти слева со смещением костных отломков», — говорится в приговоре Экибастузского городского суда.
Уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и назначили подсудимой 3 года лишения свободы. Суд дал отсрочку на 3 года из-за наличия малолетних детей.