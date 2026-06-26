В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку

«По предварительным данным, в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО “Геликс Аэро”, совершил жесткую посадку. Причины и обстоятельства события устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности наземных служб. Взяты на контроль поисково-спасательные работы», — заявили в прокуратуре.