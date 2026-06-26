За день жители Калининградской области перевели мошенникам более 8 млн рублей

Еще двумя жертвами стали пенсионерки из областного центра. Аферисты представились сотрудниками ФСБ и убедили женщин, что их подозревают в финансировании вооруженных сил иностранного государства. Под этим предлогом они похитили у потерпевших 1,9 млн и 1,8 млн рублей.