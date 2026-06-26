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За день жители Калининградской области перевели мошенникам более 8 млн рублей

Самую крупную сумму потеряла предпринимательница из Калининграда.

Четверо жителей Калининградской области, поверив мошенникам, лишились более 8 млн рублей 25 июня. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Самую крупную сумму потеряла предпринимательница из Калининграда. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» она перечислила злоумышленникам собственные сбережения и кредитные средства — более 3,6 млн рублей.

Еще двумя жертвами стали пенсионерки из областного центра. Аферисты представились сотрудниками ФСБ и убедили женщин, что их подозревают в финансировании вооруженных сил иностранного государства. Под этим предлогом они похитили у потерпевших 1,9 млн и 1,8 млн рублей.

В Черняховске специалист по ремонту техники лишился 765 тыс. рублей после того, как перевел деньги на счет фиктивной брокерской платформы, рассчитывая получить доход от инвестиций.

Всего 25 июня жители региона перевели мошенникам 8 млн 130 тыс. рублей. Прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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