В Самаре сокращен срок заключения экс-министру транспорта

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело экс-чиновника на более строгую статью УК РФ, по которой оно изначально расследовалось, — о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Штраф был заменен на пять лет колонии общего режима с лишением на два года права занимать определенные должности в структурах власти.