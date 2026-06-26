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Вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Транспортная прокуратура проверяет жёсткую посадку Ми-8Т в Красноярском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент с вертолётом Ми-8Т произошёл в районе Северо-Енисейска. Воздушное судно принадлежит компании «Геликс Аэро».

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в работе наземных служб. Надзорное ведомство взяло на контроль аварийно-спасательные мероприятия.