Вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в Красноярском крае

Транспортная прокуратура проверяет жёсткую посадку Ми-8Т в Красноярском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент с вертолётом Ми-8Т произошёл в районе Северо-Енисейска. Воздушное судно принадлежит компании «Геликс Аэро».
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в работе наземных служб. Надзорное ведомство взяло на контроль аварийно-спасательные мероприятия.