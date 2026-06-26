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В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Все девять человек, находившихся на борту, выжили. Транспортная прокуратура уже начала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС

В районе поселка Северо-Енисейск Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Геликс Аэро». Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным оперативных служб, на борту находилось девять человек. Все находившиеся в вертолете люди выжили.

В надзорном ведомстве уточнили, что Красноярская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В настоящее время специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.