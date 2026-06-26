В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Все девять человек, находившихся на борту, выжили. Транспортная прокуратура уже начала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства аварии.