Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет экстренно приземлился в окрестностях Северо-Енисейска Красноярского края.

Вертолет экстренно приземлился в окрестностях Северо-Енисейска Красноярского края.

Внеплановая посадка воздушного судна Ми-8Т произошла 26 июня в нескольких сотнях километров к северу от Красноярска.

По предварительным сведениям, вертолет, используемый ООО «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Информация о пострадавших, а также о причинах ЧП, уточняется, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента и контролируют аварийно-спасательные работы.