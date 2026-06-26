Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет экстренно приземлился в окрестностях Северо-Енисейска Красноярского края.
Внеплановая посадка воздушного судна Ми-8Т произошла 26 июня в нескольких сотнях километров к северу от Красноярска.
По предварительным сведениям, вертолет, используемый ООО «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Информация о пострадавших, а также о причинах ЧП, уточняется, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента и контролируют аварийно-спасательные работы.