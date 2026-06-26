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Волгоградец сжег дом родной бабушки и попал за решетку

Мужчину арестовали до середины августа за поджог жилья пожилой родственницы.

Источник: Комсомольская правда

В Городищенском районе Волгоградской области суд отправил под стражу местного жителя, который поджег дом собственной бабушки. Инцидент произошел 16 июня, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

По информации следствия, Максим Н. пришел в гости к пожилой родственнице в поселок Самофаловка. Там он специально поджег спальные принадлежности, и пламя уничтожило жилое помещение. После этого мужчина скрылся, оставив бабушку без крыши над головой и причинив ей серьезный материальный ущерб.

Полицейские быстро завели уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества» и объявили подозреваемого в розыск. 22 июня его задержали и предъявили обвинение.

В суде Максим и его адвокат просили отпустить мужчину под подписку о невыезде. Но судья изучил все обстоятельства и решил иначе. Городищенский районный суд постановил взять обвиняемого под стражу — до 17 августа он проведет в СИЗО.