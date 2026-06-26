Волгоградец сжег дом родной бабушки и попал за решетку

По информации следствия, Максим Н. пришел в гости к пожилой родственнице в поселок Самофаловка. Там он специально поджег спальные принадлежности, и пламя уничтожило жилое помещение. После этого мужчина скрылся, оставив бабушку без крыши над головой и причинив ей серьезный материальный ущерб.