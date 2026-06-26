Подростков наказали за брошенные питбайки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде привлекли к ответственности владельцев колонны питбайков, брошенных на Казанском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 18 июня сразу семь единиц данного «спортинвентаря» были отправлены на штрафстоянку за нарушение правил парковки.
В ходе проверки сотрудники полиции установили личности всех владельцев транспортных средств. В отношении родителей подростков было составлено пять административных протоколов за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сами несовершеннолетние нарушители, достигшие 16-летнего возраста, получили по два материала за управление питбайками без прав и еще два — за парковку на тротуаре.
Командир отдельного батальона полковник полиции Евгений Миронов провел с подростками и их законными представителями серьезный разговор, сделав акцент на недопустимости опасного поведения на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция еще раз напомнила нижегородцам, что подобный спортинвентарь не должен выезжать на городские трассы.
Ранее сообщалось, что рейд по самокатчикам и курьерам провела нижегородская ГАИ.