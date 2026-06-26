Подростков наказали за брошенные питбайки в Нижнем Новгороде

В ходе проверки сотрудники полиции установили личности всех владельцев транспортных средств. В отношении родителей подростков было составлено пять административных протоколов за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сами несовершеннолетние нарушители, достигшие 16-летнего возраста, получили по два материала за управление питбайками без прав и еще два — за парковку на тротуаре.