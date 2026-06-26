12 человек было на борту жёстко приземлившегося Ми-8Т под Красноярском

В Красноярском крае в районе посёлка Северо-Енисейск вертолёт Ми-8Т совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились 12 человек. Об этом krsk.aif.ru сообщил источник, близкий к ситуации.
«На борту находилось 12 человек вместе с экипажем. Все живы, выполнялись лесоавиационные работы», — сообщил источник.
Напомним, что вертолёт Ми-8Т принадлежит компании «Геликс Аэро».
Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место выехали специалисты для проведения аварийно-спасательных работ и выяснения причин инцидента.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в деятельности наземных служб. Надзорное ведомство взяло ход спасательных мероприятий под контроль.