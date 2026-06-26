Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 человек было на борту жёстко приземлившегося Ми-8Т под Красноярском

Все живы, выполнялись лесоавиационные работы.

В Красноярском крае в районе посёлка Северо-Енисейск вертолёт Ми-8Т совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились 12 человек. Об этом krsk.aif.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

«На борту находилось 12 человек вместе с экипажем. Все живы, выполнялись лесоавиационные работы», — сообщил источник.

Напомним, что вертолёт Ми-8Т принадлежит компании «Геликс Аэро».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место выехали специалисты для проведения аварийно-спасательных работ и выяснения причин инцидента.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в деятельности наземных служб. Надзорное ведомство взяло ход спасательных мероприятий под контроль.