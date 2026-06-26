Погибли отец и трое детей: оправданного дальнобойщика снова судили в Актобе и дали 5 лет

В феврале 2023 года в Айтекебийском районе на трассе Самара — Шымкент произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Montero Sport и большегруза Volvo с прицепом. За рулем Mitsubishi находилась женщина, которая выжила в аварии, однако четверо ее пассажиров — супруг и трое детей — погибли.