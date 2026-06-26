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Погибли отец и трое детей: оправданного дальнобойщика снова судили в Актобе и дали 5 лет

В Актобе ранее оправданного дальнобойщика из Кыргызстана снова судили и приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП с 4 погибшими, передает «Диапазон».

Источник: Nur.kz

В феврале 2023 года в Айтекебийском районе на трассе Самара — Шымкент произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Montero Sport и большегруза Volvo с прицепом. За рулем Mitsubishi находилась женщина, которая выжила в аварии, однако четверо ее пассажиров — супруг и трое детей — погибли.

Следствие признало женщину виновной в ДТП, но в суде она смогла доказать свою невиновность и была полностью оправдана. После этого завели дело на второго участника ДТП — 33-летнего гражданина Кыргызстана, управлявшего фурой.

Суд присяжных в Актобе рассматривал дело, и водитель не признал свою вину. Адвокаты обвиняемого утверждали, что в ходе досудебного следствия было множество нарушений норм УПК. Суд присяжных вынес оправдательный вердикт, и водителя освободили из-под стражи.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес следствия, выявив множество нарушений. Дело прекращали и возбуждали вновь четыре раза.

Областной суд отменил оправдательный вердикт из-за возможной необъективности двух присяжных, и дело снова рассматривалось судом присяжных, но в другом составе.

В результате дальнобойщика признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель людей, и приговорили к 5 годам лишения свободы. Также по решению суда его лишат водительских прав на 7 лет.