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Жителя Тувы заподозрили в убийстве отца

В Тес-Хемском районе по подозрению в совершении убийства отца задержан местный житель.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Тес-Хемского района заподозрили в убийстве отца. По версии Следственного комитета Республики Тыва, все произошло в ночь на 24 июня в доме по улице Ч. Курседи села Ак-Эрик.

Тогда между двумя родственниками — 33-летним мужчиной и его отцом — вспыхнул конфликт. В какой-то момент сын схватился за нож и начал бить оппонента по голове и телу. Пожилой сельчанин скончался на месте.

Подозреваемый убежал из квартиры, однако позже его схватили полицейские.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения.