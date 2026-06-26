Двух наркокурьеров задержали в Воронежской области

Стражи порядка получили информацию о том, что двое мужчин (25-ти и 34-х лет) перевозили партию синтетических наркотиков транзитом через наш регион в Липецк. Утром машину остановили для досмотра. Изначально у водителя и пассажира нашли три свёртка с белым порошком. А в тайнике в бензобаке лежали 829 свёртков с похожим веществом. Эксперты определили, что общий вес метадона превысил 400 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты помещены в изолятор.