В жестко приземлившемся под Красноярском вертолете находились 12 человек

Сотрудники СК и прокуратуры выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
26 июня в окрестностях Северо-Енисейска совершил экстренную посадку Ми-8Т. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты. Сотрудники транспортной прокуратуры контролируют аварийно-спасательные работы.
Известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров. Информация о пострадавших уточняется, как и размер ущерба, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Сотрудники ведомства проводят проверку. Не исключено, что в авиаинциденте будут усмотрены признаки преступления — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорт.