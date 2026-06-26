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В жестко приземлившемся под Красноярском вертолете находились 12 человек

Сотрудники СК и прокуратуры выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Источник: Российская газета

Сотрудники СК и прокуратуры выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

26 июня в окрестностях Северо-Енисейска совершил экстренную посадку Ми-8Т. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты. Сотрудники транспортной прокуратуры контролируют аварийно-спасательные работы.

Известно, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров. Информация о пострадавших уточняется, как и размер ущерба, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сотрудники ведомства проводят проверку. Не исключено, что в авиаинциденте будут усмотрены признаки преступления — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорт.