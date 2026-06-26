Житель Кутурчина рассказал о старой дороге, по которой могли уйти Усольцевы

Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина продолжают свое расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых в районе поселка Кутурчин. Они прошли по пути пропавшей семьи и поговорили со свидетелями на месте.
Согласно одной из активно обсуждаемых версий, Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина могли не заблудиться в тайге, а целенаправленно покинуть эту местность по некой «секретной дороге».
Местные жители, в частности Виктор К., настаивают на том, что семья Усольцевых, скорее всего, не посещала скалу Мальвинка, куда, как предполагалось, они направлялись. По словам Виктора К., примерно в километре от поселка есть старая, заросшая дорога, которая ранее использовалась автомобилями. Она якобы ведет через поляну к трассе вдоль линий электропередач, а затем выходит на «большую дорогу», где мог их ждать другой автомобиль, возможно, светлый внедорожник, похожий на «Лексус», который видели в Кутурчине в тот день. Он предполагает, что Сергей Усольцев мог узнать об этой «тайной дороге» от знакомого местного жителя.
«Слиняли! А чего там идти-то по этой тропинке — поднялся на гору, там подъём пологий, лёгкий, ребенок дойдёт, спустился — и на дорогу выходишь. От силы шесть километров идти», — уверен Виктор К.
В то же время, мужчина опроверг слухи о причастности к исчезновению местного бизнесмена Андрея Б., чьи вертолеты иногда приземляются неподалеку, и его «тайной базы». По его словам, в день исчезновения Усольцевых вертолета не было, и бизнесмен не имеет отношения к этой истории.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски семьи длились до 12 октября. Потом на место выезжали только профессионалы — спасатели, полицейские, следователи. В начале июня активную фазу на время возобновили. Но посторонних к ней не допускали — на выходе к тропам был выставлен блокпост. Сейчас поиски ведутся точечно.
Подробнее читайте в статье — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >
Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >
Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >