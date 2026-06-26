Житель Кутурчина рассказал о старой дороге, по которой могли уйти Усольцевы

Местные жители, в частности Виктор К., настаивают на том, что семья Усольцевых, скорее всего, не посещала скалу Мальвинка, куда, как предполагалось, они направлялись. По словам Виктора К., примерно в километре от поселка есть старая, заросшая дорога, которая ранее использовалась автомобилями. Она якобы ведет через поляну к трассе вдоль линий электропередач, а затем выходит на «большую дорогу», где мог их ждать другой автомобиль, возможно, светлый внедорожник, похожий на «Лексус», который видели в Кутурчине в тот день. Он предполагает, что Сергей Усольцев мог узнать об этой «тайной дороге» от знакомого местного жителя.