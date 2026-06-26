Renault жестко сбило сразу двух велосипедистов под Речицей

В Речицком районе водитель Renault сбил сразу двух велосипедистов, рассказали в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла в пятницу, 26 июня. Около 06.55 на трассе М-10 39-летний водитель Renault наехал на двух велосипедистов. Установлено, что велосипедисты пересекали дорогу справа налево по ходу движения авто.
Пострадавшие 65-летняя женщина и 46-летний мужчина госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
По фото и видео с места аварии можно предположить, что ДТП было довольно жестким. У легковушки разбито лобовое стекло, смят капот и передний бампер, есть другие механические повреждения. Велосипеды также сильно повреждены.
Проводится проверка.
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