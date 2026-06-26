Минчанка лишилась всех сбережений и наследства от отца, поговорив по телефону. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 54-летняя минчанка, которой в мессенджере позвонили лжесотрудники «Белпочты», сказав про заказное письмо на ее имя из налоговой инспекции. Женщину убедили продиктовать код из смс-сообщения, чтобы ускорить получение письма.
Жительница Минска продиктовала все необходимую информацию. После этого с ней связался якобы сотрудник Министерства связи. Неизвестный сказал, что женщина общалась с мошенниками, которые начали от ее имени совершать незаконные финансовые операции. После этого ей позвонили лжесотрудники милиции и Национального банка и, угрожая уголовным преследованием, убедили минчанку задекларировать сбережения.
«Женщина передала 65 тысяч долларов США и свыше 7 тысяч евро курьеру, с которым встретилась в назначенном месте. Часть денег являлись ее личными сбережениями, а что-то отец оставил в качестве наследства», — привели подробности в милиции.
Минчанка поняла, что стала жертвой аферистов после того, как с ней перестали выходить на связь. Она обратилась в милицию.
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