Минчанка лишилась всех сбережений и наследства от отца, поговорив по телефону

Жительница Минска продиктовала все необходимую информацию. После этого с ней связался якобы сотрудник Министерства связи. Неизвестный сказал, что женщина общалась с мошенниками, которые начали от ее имени совершать незаконные финансовые операции. После этого ей позвонили лжесотрудники милиции и Национального банка и, угрожая уголовным преследованием, убедили минчанку задекларировать сбережения.