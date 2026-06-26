Уголовный срок до 10 лет грозит зацеперам в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода предупредила жителей об административной и уголовной ответственности за проезд снаружи поездов. Зацепинг является смертельно опасной игрой, где напряжение в сети достигает 27,5 кВ, а падение под колеса или удар о столбы оборачиваются реальной трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
За поездку на внешней части транспорта экстремалам грозит штраф до 4 000 рублей по статье 11.17 КоАП РФ или лишение свободы на срок до двух лет по статье 267 УК РФ. Если же подобные действия приведут к тяжким последствиям, виновнику может грозить до 10 лет тюрьмы. Очевидцев, заметивших нарушителей, просят сразу передавать информацию машинисту, транспортной полиции, по телефонам 102 или 112, а также через сайт РЖД.
Напомним, это продолжение ситуации с ростом опасных инцидентов среди подростков на транспорте региона. Совсем недавно, 23 июня, в Арзамасе 12-летний мальчик зацепился за бампер автобуса, упал и получил перелом основания черепа, ушиб мозга и тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно госпитализировали, а Госавтоинспекция призвала родителей усилить контроль за детьми.