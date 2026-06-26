Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку по факту жёсткой посадки Ми-8 под Красноярском

На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров.

Следователи проводят проверку жесткой посадки вертолёта Ми-8Т в Красноярском крае. На борту воздушного судна находились 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Доследственную проверку проводят по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна».

На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Данные о пострадавших уточняются, сумма ущерба устанавливается.

Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 223 тысяч гектаров.