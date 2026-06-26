СК начал проверку по факту жёсткой посадки Ми-8 под Красноярском

Следователи проводят проверку жесткой посадки вертолёта Ми-8Т в Красноярском крае. На борту воздушного судна находились 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Доследственную проверку проводят по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна».
На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Данные о пострадавших уточняются, сумма ущерба устанавливается.
Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 223 тысяч гектаров.