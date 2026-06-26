В Москве раскрыли крупную схему ухода от налогов

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о выявлении в Москве схемы уклонения от уплаты налогов, применявшейся коммерческой организацией. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 7 млрд рублей. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.