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В Москве раскрыли крупную схему ухода от налогов

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о выявлении в Москве схемы уклонения от уплаты налогов, применявшейся коммерческой организацией. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 7 млрд рублей. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

«Например, в Москве сотрудниками полиции задокументирована схема ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил почти 7 млрд рублей», — сказал он.

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