Скоропостижно скончался фельдшер пермской скорой помощи

Фельдшер скорой помощи скоропостижно скончался в Перми, сообщает городская станция скорой медицинской помощи.
Максиму Кривощёкову было 36 лет. Его уход был внезапным для коллег и родных. внезапный уход из жизни потряс коллег и стал большим горем для семьи. Он был профессионалом, внимательно и тактично общался с пациентами.
«Максим был спокойным, добрым, умным. Всегда вежлив и внимателен», — вспоминают сотрудники Мотовилихинской подстанции, где Кривощёков проработал почти 16 лет.
Прощание с Максимом Кривощёковым назначено на 27 июня в 12:20 в Перми по адресу улица Грачёва, 12.
Напомним, в начале июня ушла из жизни руководитель общественного центра «Юбилейный» Марина Лопатина. А в середине июня скончался доцент кафедры пермского политеха Артур Бухалов.