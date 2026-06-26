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Скоропостижно скончался фельдшер пермской скорой помощи

Прощание с ним назначено на 27 июня.

Фельдшер скорой помощи скоропостижно скончался в Перми, сообщает городская станция скорой медицинской помощи.

Максиму Кривощёкову было 36 лет. Его уход был внезапным для коллег и родных. внезапный уход из жизни потряс коллег и стал большим горем для семьи. Он был профессионалом, внимательно и тактично общался с пациентами.

«Максим был спокойным, добрым, умным. Всегда вежлив и внимателен», — вспоминают сотрудники Мотовилихинской подстанции, где Кривощёков проработал почти 16 лет.

Прощание с Максимом Кривощёковым назначено на 27 июня в 12:20 в Перми по адресу улица Грачёва, 12.

Напомним, в начале июня ушла из жизни руководитель общественного центра «Юбилейный» Марина Лопатина. А в середине июня скончался доцент кафедры пермского политеха Артур Бухалов.