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Склад загорелся на улице Калинина в Красноярске

Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

В Красноярске тушат крупный складской пожар на улице Калинина. В тушении участвуют 43 человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожарные работают на двух участках: один — непосредственно на тушении, второй — защищает соседние строения от распространения огня.

В ликвидации задействованы 43 человека и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что гаражный бокс на площади 2 тысячи квадратов загорелся в Красноярском крае.

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