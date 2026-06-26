Склад загорелся на улице Калинина в Красноярске

В Красноярске тушат крупный складской пожар на улице Калинина. В тушении участвуют 43 человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожарные работают на двух участках: один — непосредственно на тушении, второй — защищает соседние строения от распространения огня.
В ликвидации задействованы 43 человека и 16 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что гаражный бокс на площади 2 тысячи квадратов загорелся в Красноярском крае.
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