В Прикамье отца и сына будут судить за похищение человека

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, в октябре 2025 года подозреваемые и потерпевший ехали вместе на автомобиле. В пути между мужчинами возник конфликт. Отец и сын повалили своего оппонента на землю и избили. Далее злоумышленники перевезли свою жертву на автомобиле в другое место, где продолжили избиение.