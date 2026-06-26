В Прикамье отца и сына будут судить за похищение человека

В Пермском крае мужчину и его сына будут судить за похищение человека, а также за запугивание и избиение своей жертвы.
Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, в октябре 2025 года подозреваемые и потерпевший ехали вместе на автомобиле. В пути между мужчинами возник конфликт. Отец и сын повалили своего оппонента на землю и избили. Далее злоумышленники перевезли свою жертву на автомобиле в другое место, где продолжили избиение.
Происходившую расправу случайно заметил родственник пострадавшего и, вызвав полицию и скорую медицинскую помощь, вступился за брата.
Вскоре подозреваемые были задержаны, в их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и 115 УК РФ («Причинение легкого вреда здоровью»). Оно было передано в суд для рассмотрения по существу.