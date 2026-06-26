В Красноярске на улице Калинина загорелся склад на площади 1500 «квадратов»

Днем 26 июня в Красноярске на улице Калинина вспыхнул склад — горожане публикуют фотографии густого черного дыма, который виден из разных районов краевого центра. По предварительной версии краевого МЧС, площадь пожара — около 1500 квадратных метров.
Сейчас на месте случившегося работают 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты разбили пожар на два боевых участка: один направлен на тушение огня, второй — на защиту соседних строений.
Информации о пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.
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