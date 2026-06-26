Заражённое бешенством животное обнаружили в воронежском СНТ

Карантин по бешенству животных ввели на территории Семилукского района Воронежской области. Он продлится до 29 сентября 2026 года. Соответствующий указ врио губернатора Сергея Трухачёва разместили на портале антикоррупционной экспертизы правительства региона в четверг, 25 июня.
Эпизоотический очаг бешенства расположен в СНТ «Локомотив». Заражённое смертельно опасной болезнью животное обнаружили на участке № 138 по улице Грушевой. Неблагополучной признали территорию всего СНТ, а также улицы Железнодорожную, Нижнюю и переулок Зелёный в селе Латное.
На время действия карантина в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз больных восприимчивых животных, отправка их на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.