Заражённое бешенством животное обнаружили в воронежском СНТ

В неблагополучном пункте также запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. Помимо этого, ограничен вывоз с его территории восприимчивых животных, за исключением вывоза на убой, а также отлов диких особей для зоопарков.