В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус: пострадали 5 человек

В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус, пострадали пять человек. Авария произошла 26 июня на улице Ватутина.
По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги и не уступил автобусу ПАЗ, который ехал по маршруту № 23 «Магнитка — Политехникум», который ехал по главной.
— В результате ДТП пять пассажиров автобуса доставлены в больницу, им оказывается помощь. Всего в салоне находилось около 15 человек, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые и не знал маршрута, поэтому автобус он не заметил. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.