Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус: пострадали 5 человек

В Первоуральске произошло ДТП с пассажирским автобусом.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Первоуральске «Волга» врезалась в пассажирский автобус, пострадали пять человек. Авария произошла 26 июня на улице Ватутина.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги и не уступил автобусу ПАЗ, который ехал по маршруту № 23 «Магнитка — Политехникум», который ехал по главной.

— В результате ДТП пять пассажиров автобуса доставлены в больницу, им оказывается помощь. Всего в салоне находилось около 15 человек, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые и не знал маршрута, поэтому автобус он не заметил. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка.