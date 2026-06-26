Воронежцы скорбят по жертвам ракетной атаки ВСУ

Когда подходишь ближе к месту, где так внезапно оборвалась жизнь людей, словно попадаешь в какое-то отдельное пространство — звуки города и шум автомобилей сразу уходят далеко. Время на месте трагедии словно замерло. В окнах повреждённого здания видна аккуратно развешанная на вешалках одежда работников — пиджаки, брюки. В ней они, скорее всего, пришли на завод, а перед началом трудового дня сменили её на униформу. Где-то на уцелевших подоконниках стоят горшки с цветами, которые когда-то радовали того, кто приходил на работу.