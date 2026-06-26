Воронежцы скорбят по жертвам ракетной атаки ВСУ

Спустя четыре дня после самой масштабной с начала специальной военной операции ракетной атаки ВСУ на Воронеж к промышленному предприятию в левобережной части города, где погибли пять женщин и один мужчина, продолжают приходить люди. Они приносят цветы и венки. В тишине потрескивает пламя лампад. Корреспондент vrn.aif.ru побывал у стихийного мемориала.
Время замерло.
На протяжении всего пути к месту трагедии вдоль городских улиц можно было заметить траурные баннеры. На экранах размещено изображение свечи и надпись «22.06.2026 Воронеж. Скорбим».
Когда подходишь ближе к месту, где так внезапно оборвалась жизнь людей, словно попадаешь в какое-то отдельное пространство — звуки города и шум автомобилей сразу уходят далеко. Время на месте трагедии словно замерло. В окнах повреждённого здания видна аккуратно развешанная на вешалках одежда работников — пиджаки, брюки. В ней они, скорее всего, пришли на завод, а перед началом трудового дня сменили её на униформу. Где-то на уцелевших подоконниках стоят горшки с цветами, которые когда-то радовали того, кто приходил на работу.
У стихийного мемориала слышно только потрескивание пламя лампад и редкие перешёптывания людей. У многих из них на глазах слёзы. Сегодня это место общей скорби.
Первые цветы появились у ограждения завода 24 июня. Вечером следующего дня их количество уже превысило сотню. К этому времени у забора предприятия образовалась целая стена из цветов. Некоторые из горожан привязывают красные гвоздики чёрными лентами к прутьям ограждения, кто-то оставляет их прямо на бордюре у забора, а кто-то в вазах. Также люди несут розы, хризантемы и венки. На ленте одного из них написано: «Погибшим работникам от воронежцев».
На ограждении завода на третий день после трагедии разместили стенд с фотографиями погибших при ракетной атаке ВСУ. Жертвами стали 47-летний мужчина и пять женщин в возрасте 41, 45 (двое), 43 и 62 лет. Они занимали должности инженера, контролёра и сотрудников производства.
Многие из пришедших к стихийному мемориалу вглядываются в лица на фотографиях и рассуждают о том, что, скорее всего, в этот трагический день родственники погибших проводили близких на работу, но так и не дождались их возвращения домой.
Выразить соболезнования и почтить память жертв ракетной атаки ВСУ приходят не только те, кого напрямую затронула трагедия, но и простые горожане. Многие из них приходят целыми семьями. Среди тех, кто приносит цветы, много курсантов местных училищ, есть и военнослужащие. Люди, просто проходящие мимо стихийного мемориала, замолкают в знак солидарности вместе со скорбящими.
За полчаса место скорби не оставалось безлюдным. Прохожие, словно повинуясь невидимому зову, непроизвольно замедляли ход. Они подходили, неся в руках цветы. Или просто останавливались и подолгу находились рядом с местом трагедии. Кто-то стоял, склонив голову, а кто-то осенял себя крестным знамением в безмолвной молитве.
Атака ВСУ в День памяти и скорби.
Ракетная атака ВСУ настигла жителей Воронежа в самый разгар рабочего дня, когда по всей России чтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Протяжный вой сирен раздался около полудня. Спустя несколько минут в городе прозвучало несколько взрывов.
В 12:15 22 июня в стране была объявлена минута молчания — в этот момент в Воронеже многие люди прятались в укрытиях. Некоторые из них писали близким, чтобы узнать всё ли с ними в порядке.
Об отбое ракетной атаки в регионе объявили спустя час после введения особого режима. В это же время губернатор Александр Гусев сообщил, что противник атаковал столицу Черноземья. Тогда было известно лишь о трёх пострадавших, один из которых находился в тяжёлом состоянии. В городе был зафиксирован ряд разрушений. В частности, повреждены производственные объекты промышленного предприятия, фасады, остекления и крыши домов, а также ряд автомобилей.
К вечеру стало известно, что при ракетной атаке ВСУ регион понёс крайне тяжёлые потери. В результате ЧП погибли пять человек. Десяткам людей потребовалась медицинская помощь. Губернатор также сообщил, что больше всего пострадали верхие этажи производственного здания в левобережной части города. После ракетной атаки там возник пожар. Потушить его удалось лишь спустя несколько часов. После ликвидации возгорания велись работы по разбору завалов.
Позже глава региона уточнил, что при атаке повреждения получили шестнадцать зданий. В десяти многоквартирных домах зафиксированы повреждения фасадов и остекления. В частном секторе пострадали шесть домов. В них преимущественно повреждены кровли. Кроме того, в результате ракетной атаки повреждения получили около сотни автомобилей.
Спустя три дня после ракетной атаки ВСУ стало известно, что число жертв увеличилось до шести. Во время поисковых работ на предприятии погибшей была найдена последняя пропавшая без вести.
Кроме того, Александр Гусев уточнил количество пострадавших. Их число составило 68 человек, включая погибших. В четырёх больницах региона остаётся 21 совершеннолетний воронежец. После ракетной атаки двоих из них подключили к аппаратам искусственной вентилляции лёгких. На вторые сутки после ЧП пациенты пришли в сознание. Ещё одному человеку, получившему серьёзную травму, успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике.
Остальным пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась. Врачи оказали горожанам всю необходимую медицинскую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение.