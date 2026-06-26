Пропавшую пять дней назад школьницу из Воронежа нашли в Тульской области

Пропавшую без вести 16-летнюю Олесю У. из Воронежа нашли живой. Она находилась в Тульской области. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в территориальном отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в пятницу, 26 июня.
Поисковики опубликовали ориентировку на поиск школьницы 25 июня. Девочка была найдена в этот же день сотрудниками полиции.
Как ранее рассказывали добровольцы, девочка-подросток осталась одна дома, пока её мама отправилась в отпуск на море. Олеся отказалась ехать вместе с ней. С 21 июня девочка перестала выходить на связь. По возвращении с отдыха мама подростка обнаружила, что дочери нет дома.
Правоохранители передали Олесю её маме.
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