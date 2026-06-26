Пропавшую пять дней назад школьницу из Воронежа нашли в Тульской области

Как ранее рассказывали добровольцы, девочка-подросток осталась одна дома, пока её мама отправилась в отпуск на море. Олеся отказалась ехать вместе с ней. С 21 июня девочка перестала выходить на связь. По возвращении с отдыха мама подростка обнаружила, что дочери нет дома.