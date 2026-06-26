Пять человек пострадали при ДТП с автобусом в Свердловской области

В Первоуральске столкнулись легковой автомобиль «Волга» и пассажирский автобус маршрута № 23. Инцидент произошел в районе дома № 26 по улице Ватутина. Водитель «Волги», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу ПАЗ. Пять пассажиров автобуса пострадали и были доставлены в местную больницу.