Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали при ДТП с автобусом в Свердловской области

В Первоуральске столкнулись легковой автомобиль «Волга» и пассажирский автобус маршрута № 23. Инцидент произошел в районе дома № 26 по улице Ватутина. Водитель «Волги», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу ПАЗ. Пять пассажиров автобуса пострадали и были доставлены в местную больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Первоуральске (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали пять человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на улице Ватутина в районе дома № 26. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Волга», выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд автобусу ПАЗ, который двигался по главной магистрали. Уточняется, что общественный транспорт выполнял рейс по маршруту № 23 «Магнитка — Политехникум».

В момент столкновения в салоне автобуса находилось около 15 человек. Пятеро пассажиров получили различные травмы и были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники ГАИ устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.