Пять человек пострадали при ДТП с автобусом в Свердловской области

В Первоуральске (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали пять человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась на улице Ватутина в районе дома № 26. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Волга», выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд автобусу ПАЗ, который двигался по главной магистрали. Уточняется, что общественный транспорт выполнял рейс по маршруту № 23 «Магнитка — Политехникум».
В момент столкновения в салоне автобуса находилось около 15 человек. Пятеро пассажиров получили различные травмы и были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники ГАИ устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.