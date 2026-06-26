Появились кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8Т под Красноярском

Следственный комитет опубликовал кадры жесткой посадки вертолёта Ми-8Т в Красноярском крае. На борту воздушного судна находились 12 человек, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Напомним, что инцидент произошёл в районе Северо-Енисейска. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров.
Информация о пострадавших и размере ущерба уточняется.
Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств. Проводится проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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