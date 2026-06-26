Нижегородка обманула клиентов на 6 млн рублей под видом оказания медуслуг

Механизм обмана строился на привлечении клиентов за счёт предложения безвозмездной диагностики и врачебной консультации. На следующем этапе гражданам сообщали о якобы обнаруженных тяжёлых патологиях и настойчиво убеждали в необходимости срочного платного курса процедур именно в этих центрах.