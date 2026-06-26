Нижегородка обманула клиентов на 6 млн рублей под видом оказания медуслуг

В Нижнем Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которой инкриминируют мошенничество в особо крупном размере — аферисты маскировали преступную схему под оказание медпомощи. Информацию распространила пресс‑служба регионального ГУ МВД России.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 год обвиняемая совместно с соучастниками развернула противоправную деятельность в медцентрах, расположенных в Канавинском и Советском районах города.
Механизм обмана строился на привлечении клиентов за счёт предложения безвозмездной диагностики и врачебной консультации. На следующем этапе гражданам сообщали о якобы обнаруженных тяжёлых патологиях и настойчиво убеждали в необходимости срочного платного курса процедур именно в этих центрах.
В результате противоправных действий ущерб понесли 83 человека, а совокупный размер финансовых потерь превысил 6,2 млн рублей.
Особую опасность схемы подчёркивает тот факт, что ни фигурантка, ни её сообщники не обладали профильным медицинским образованием. Для стимулирования оплаты услуг злоумышленники содействовали оформлению кредитных договоров на имя пациентов.
Проводившиеся «лечебные» манипуляции не имели терапевтической ценности, а первичная диагностика выполнялась с применением устройств, не относящихся к категории медицинского оборудования.
Материалы дела переданы в судебную инстанцию.
Ранее нижегородец отдал 22 000 евро и 12 605 долларов курьеру мошенников.