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У пьяного водителя в Волгоградской области забрали машину в пользу государства

Мужчина попался нетрезвым за рулем повторно и лишился своего KIA.

Источник: Комсомольская правда

В Ольховском районе Волгоградской области суд вынес приговор местному жителю — у него конфисковали автомобиль за пьяную езду. Причем сделали это по инициативе прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

43-летний мужчина из села Ольховка уже попадался полиции за рулем в нетрезвом виде, но выводов не сделал. Однажды он снова сел за руль своего KIA SRECTRA после алкоголя. Его остановили сотрудники ДПС в селе Зензеватка. От прохождения медосвидетельствования водитель наотрез отказался.

В суде выяснилось, что это уже не первый случай. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Поэтому на этот раз дело пошло по уголовной статье.

Судья учел все обстоятельства и назначил ему 200 часов обязательных работ и лишение прав на полтора года. Но главное — автомобиль нарушителя конфисковали и передали государству. Так что любитель выпить и покататься остался и без машины, и без прав.