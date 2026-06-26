У пьяного водителя в Волгоградской области забрали машину в пользу государства

43-летний мужчина из села Ольховка уже попадался полиции за рулем в нетрезвом виде, но выводов не сделал. Однажды он снова сел за руль своего KIA SRECTRA после алкоголя. Его остановили сотрудники ДПС в селе Зензеватка. От прохождения медосвидетельствования водитель наотрез отказался.