Появились фотографии с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Восточный Следственный комитет на транспорте опубликовал фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т около Северо-Енисейска в Красноярском крае. В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились 12 человек: три члена экипажа и девять пассажиров. Все живы.
Напомним, что днем 26 июня возле поселка Северо-Енисейск вертолет, эксплуатируемый компанией «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Размер ущерба устанавливается.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна».