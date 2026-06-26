Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фотографии с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Следственный комитет опубликовал кадры с места жесткой посадки вертолета около Северо-Енисейска.

Источник: Комсомольская правда

Восточный Следственный комитет на транспорте опубликовал фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т около Северо-Енисейска в Красноярском крае. В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились 12 человек: три члена экипажа и девять пассажиров. Все живы.

Напомним, что днем 26 июня возле поселка Северо-Енисейск вертолет, эксплуатируемый компанией «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Размер ущерба устанавливается.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна».