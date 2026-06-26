Появились фотографии с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Восточный Следственный комитет на транспорте опубликовал фотографии с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т около Северо-Енисейска в Красноярском крае. В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились 12 человек: три члена экипажа и девять пассажиров. Все живы.