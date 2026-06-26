Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летний подросток утонул в Красносулинском районе Ростовской области

Донские спасатели сообщили о гибели подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области во время отдыха на карьере погиб 15-летний подросток. Молодой человек утонул в водоеме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 25 июня в районе хуторов Новоровенецкий и Васецкий. Предварительно, молодой человек не умел плавать, когда он начал тонуть, взрослых рядом не было.

По факту случившегося проводятся следственные мероприятия.

Жителям Дона напоминают: с 2026 года в Ростовской области детям до 16 лет запрещено играть и отдыхать около водоемов без сопровождения взрослых.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше