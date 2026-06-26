Заведующую детсадом в Волгоградской области обвинили в подлоге

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: обвиняемая дала указания сотрудникам детского сада, которые не знали о ее намерениях, указывать в документах сведения об отработанных часах. Эти документы она подписывала и заверяла печатью организации. При этом обязанности сторожа, по версии следствия, выполнял другой сотрудник.