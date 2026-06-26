Заведующую детсадом в Волгоградской области обвинили в подлоге

В Новоаннинском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей муниципального детского сада. Женщину обвиняют в служебном подлоге.
По данным Следственного комитета, в августе 2025 года заведующая организовала формальное трудоустройство родственника на должность сторожа. Следствие считает, что мужчина фактически не работал в учреждении, однако его данные вносили в табели учета рабочего времени.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: обвиняемая дала указания сотрудникам детского сада, которые не знали о ее намерениях, указывать в документах сведения об отработанных часах. Эти документы она подписывала и заверяла печатью организации. При этом обязанности сторожа, по версии следствия, выполнял другой сотрудник.
Следствие завершило расследование. Обвиняемая ознакомилась с материалами дела.
Сейчас уголовное дело готовят для направления в суд.
Ранее сообщалось о задержании рецидивистки, промышлявшей вымогательством.