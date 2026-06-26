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За подготовку теракта на ж/д в Кропоткине мужчину осудили на восемь лет

Южный окружной военный суд назначил Илье Сапрунову наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он признан виновным в приготовлении к совершению теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры в городе Кропоткине Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе суда, приговор был оглашен по уголовному делу в отношении Сапрунова Ильи Николаевича.

Источник: Freepik

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Сапрунова Ильи Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Установлено, что 3 октября 2025 года в Кропоткине подсудимый, вступив в переписку с неустановленным лицом, согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт путем поджога объектов железнодорожной инфраструктуры (трех релейных шкафов) на территории Кропоткина», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 7 октября Сапрунов приобрел средства и орудия для совершения преступления. 9 октября около 23:30 он направился к месту расположения релейных шкафов, однако был задержан сотрудниками органов безопасности.

В пресс-службе уточнили, что суд назначил Сапрунову отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. Первые два года осужденный проведет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.