За подготовку теракта на ж/д в Кропоткине мужчину осудили на восемь лет

Южный окружной военный суд назначил Илье Сапрунову наказание в виде восьми лет лишения свободы. Он признан виновным в приготовлении к совершению теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры в городе Кропоткине Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе суда, приговор был оглашен по уголовному делу в отношении Сапрунова Ильи Николаевича.