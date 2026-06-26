Воронежец проведёт 4 года в колонии за оставленный в соцсети комментарий

Второй Западный окружной военный суд приговорил 32-летнего воронежца к четырём годам исправительной колонии общего режима за оправдание терроризма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 25 июня.
В июне 2023 года мужчина в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий призывы к насилию в отношении социальной группы. Также он оправдывал деятельность организации, которая по решению Верховного суда РФ признана террористической.
Воронежца признали виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Помимо лишения свободы, мужчине на три года запретили администрировать сайты.