Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил спасателей и очевидцев за спасение на воде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX обратился к горожанам после тяжёлой недели, поблагодарил спасателей и неравнодушных жителей и поделился сводкой за июнь от местной службы спасения. По словам мэра, в такие дни особенно важно быть вместе и поддерживать друг друга.
12 июня 17‑летний парень после неудачного прыжка с мостика разбил голову. На месте спасатели Юрий Морозов и Артём Соловьёв помогли подростку выбраться на берег и оказали первую помощь до приезда медиков; с ним всё в порядке.
В другие дни сотрудники службы спасения вывели из воды ещё двоих мужчин, которые купались за пределами безопасной пляжной зоны и начали тонуть. Очевидцы набрали «112» и вместе с прибывшими спасателями помогли пострадавшим; оба были переданы врачам.
«Каждый спасённый человек — это работа профессионалов и пример для всех нас; спасибо тем, кто не остался равнодушным», — отметил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что на водоёмах Нижегородской области за сутки спасли двух человек, ещё один погиб.