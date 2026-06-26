Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил спасателей и очевидцев за спасение на воде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX обратился к горожанам после тяжёлой недели, поблагодарил спасателей и неравнодушных жителей и поделился сводкой за июнь от местной службы спасения. По словам мэра, в такие дни особенно важно быть вместе и поддерживать друг друга.