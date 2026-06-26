Уральский студент оформил кредит на незнакомого воронежца

Студент получил данные жителя Воронежской области и оформил на его имя микрозайм на сумму более 14 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды и погашение долгов. Впоследствии его личность установили стражи порядка. Злоумышленник во всем сознался и согласился возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.