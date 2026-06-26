Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3,8 млн рублей выманил 18-летний курьер-мошенник у нижегородцев

В Княгининском округе завершено расследование уголовного дела против юноши, который забирал крупные суммы в рублях и валюте у обманутых граждан.

В Княгининском округе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в мошенничестве по схеме «курьер». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, молодой человек вступил в переписку с неизвестным организатором криминальной схемы и согласился выполнять роль курьера для сбора денег у жертв обмана. В январе и феврале 2026 года фигурант успел совершить два преступления: он забрал более 900 тысяч рублей у жительницы Княгинина, а также свыше 22 тысяч евро и 12,6 тысячи долларов — у жителя Нижнего Новгорода. Суммарный ущерб превысил 3,8 млн рублей.

Юноше официально предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества. В ходе следственных действий полицейские изъяли часть похищенных денег в иностранной валюте, благодаря чему ущерб потерпевшим был частично возмещен. Расследование в отношении организаторов преступного бизнеса в настоящее время продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородка обманула клиентов на 6 млн рублей под видом оказания медуслуг.