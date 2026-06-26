3,8 млн рублей выманил 18-летний курьер-мошенник у нижегородцев

По версии следствия, молодой человек вступил в переписку с неизвестным организатором криминальной схемы и согласился выполнять роль курьера для сбора денег у жертв обмана. В январе и феврале 2026 года фигурант успел совершить два преступления: он забрал более 900 тысяч рублей у жительницы Княгинина, а также свыше 22 тысяч евро и 12,6 тысячи долларов — у жителя Нижнего Новгорода. Суммарный ущерб превысил 3,8 млн рублей.