Волгоградка едва не отдала деньги мошенникам из-за кода из смс

Волгоградка так перепугалась, что перестала разговаривать с родными и замкнулась в себе. Спасло ее только то, что случайно рассказала о происходящем матери. Та сразу поняла: дочь обрабатывают аферисты. Мать настояла, чтобы женщина немедленно прекратила все контакты с незнакомцами и пошла в полицию. Правоохранители напоминают: никому и никогда не диктуйте коды из смс. Если звонящие просят назвать пароль или данные карты — сразу бросайте трубку и сообщайте в полицию.