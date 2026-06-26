Нижегородец устроил стрельбу в Приокском районе ночью 25 июня

В Приокском районе Нижнего Новгорода пресечён факт стрельбы. По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в ночь на 25 июня. Очевидцы зафиксировали выстрелы вблизи одного из жилых домов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к инциденту. Им оказался 43‑летний житель района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
Согласно пояснениям мужчины, поводом для выхода к подъезду стала сработавшая сигнализация автомобиля. После проверки транспортного средства гражданин сделал замечание группе мотоциклистов — их громкий проезд, по версии фигуранта, спровоцировал срабатывание охранной системы.
Далее мужчина отошёл в сторону лесополосы и произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического оружия. На данный вид оружия у него оформлено разрешение.
В отношении нижегородца составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за стрельбу с нарушением правил либо в неотведённых для этого местах. В настоящее время по факту инцидента продолжается проверка.
Правоохранительные органы подчёркивают: наличие разрешительных документов на оружие не отменяет требований закона к его применению. Использование оружия вне специально оборудованных площадок квалифицируется как правонарушение и может повлечь административное или уголовное наказание.
Гражданам рекомендуют при выявлении противоправных действий незамедлительно информировать полицию — для этого можно воспользоваться номерами «02» либо «102» при звонке с мобильного устройства.
Ранее 3,8 млн рублей выманил 18-летний курьер-мошенник у нижегородцев.