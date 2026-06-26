Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец устроил стрельбу в Приокском районе ночью 25 июня

После проверки транспортного средства гражданин сделал замечание группе мотоциклистов — их громкий проезд, по версии фигуранта, спровоцировал срабатывание охранной системы.

В Приокском районе Нижнего Новгорода пресечён факт стрельбы. По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в ночь на 25 июня. Очевидцы зафиксировали выстрелы вблизи одного из жилых домов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к инциденту. Им оказался 43‑летний житель района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Согласно пояснениям мужчины, поводом для выхода к подъезду стала сработавшая сигнализация автомобиля. После проверки транспортного средства гражданин сделал замечание группе мотоциклистов — их громкий проезд, по версии фигуранта, спровоцировал срабатывание охранной системы.

Далее мужчина отошёл в сторону лесополосы и произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического оружия. На данный вид оружия у него оформлено разрешение.

В отношении нижегородца составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за стрельбу с нарушением правил либо в неотведённых для этого местах. В настоящее время по факту инцидента продолжается проверка.

Правоохранительные органы подчёркивают: наличие разрешительных документов на оружие не отменяет требований закона к его применению. Использование оружия вне специально оборудованных площадок квалифицируется как правонарушение и может повлечь административное или уголовное наказание.

Гражданам рекомендуют при выявлении противоправных действий незамедлительно информировать полицию — для этого можно воспользоваться номерами «02» либо «102» при звонке с мобильного устройства.

Ранее 3,8 млн рублей выманил 18-летний курьер-мошенник у нижегородцев.