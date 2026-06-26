Нижегородец устроил стрельбу в Приокском районе ночью 25 июня

В Приокском районе Нижнего Новгорода пресечён факт стрельбы. По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в ночь на 25 июня. Очевидцы зафиксировали выстрелы вблизи одного из жилых домов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.