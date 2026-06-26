На улице Киевской пенсионерка вышла на проезжую часть и попала под «Рено»

В Калининграде на улице Киевской сбили 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу. О ДТП, которое произошло сегодня, 26 июня, в 08:15, рассказали в областном УГИБДД.
Пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте, вне зоны действия пешеходного перехода и попала под «Рено».
Женщина получила травмы.
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