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На улице Киевской пенсионерка вышла на проезжую часть и попала под «Рено»

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Киевской сбили 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу. О ДТП, которое произошло сегодня, 26 июня, в 08:15, рассказали в областном УГИБДД.

Пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте, вне зоны действия пешеходного перехода и попала под «Рено».

Женщина получила травмы.

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