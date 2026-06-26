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Жителя Княгининского округа будут судить за участие в мошеннической схеме

Молодой человек работал курьером злоумышленников.

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Известно, что молодой человек вступил в переписку с неизвестным организатором и согласился работать «курьером», то есть получать деньги у обманутых граждан и передавать их дальше.

В начале этого года обвиняемый дважды забирал деньги у потерпевших: сначала 900 тысяч 010 рублей у жительницы Княгинина, а потом 22 тысячи евро и 12 тысяч 605 долларов — у жителя Нижнего Новгорода. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 894 тысячи 916 рублей.

Молодому человеку предъявлено обвинение в мошенничестве, часть ущерба возмещена. Расследование в отношении организаторов преступной схемы продолжается.

Напомним, что нижегородцев предупредили о вредоносных QR-кодах.