Жителя Княгининского округа будут судить за участие в мошеннической схеме

В начале этого года обвиняемый дважды забирал деньги у потерпевших: сначала 900 тысяч 010 рублей у жительницы Княгинина, а потом 22 тысячи евро и 12 тысяч 605 долларов — у жителя Нижнего Новгорода. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 894 тысячи 916 рублей.