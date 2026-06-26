В Перми водителя автобуса оштрафуют за зажатую дверями руку ребёнка

Водитель автобуса прижал дверями руку девочки, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошёл 21 июня на маршруте № 73. По словам очевидцев, когда взволнованные взрослые побежали к водителю, сообщить о случившемся, он нецензурно выразился и уехал.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в департамент транспорта администрации Перми, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего.
Как рассказали в дептрансе, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что после остановки водитель нажал кнопку открытия дверей, но механизм сработал не с первого раза — створки частично открылись и начали закрываться. В этот момент между ними оказалась рука ребёнка, после чего система антизажатия автоматически открыла двери.
В департаменте пояснили, что по условиям муниципального контракта это считается нарушением правил посадки и высадки. Перевозчика оштрафуют.
«Сообщения о нарушениях через сообщества, публикующие информацию анонимно — это наименее эффективный способ коммуникации, поскольку часто специалисты не имеют возможности уточнить информацию у автора. Лучшим решением в подобной ситуации является обращение напрямую в департамент транспорта», — объяснили сайту perm.aif.ru в ведомстве.
Обращения можно отправить через интернет-приемную администрации города Перми или сообщество «Пермский транспорт».