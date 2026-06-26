В Перми водителя автобуса оштрафуют за зажатую дверями руку ребёнка

Как рассказали в дептрансе, специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что после остановки водитель нажал кнопку открытия дверей, но механизм сработал не с первого раза — створки частично открылись и начали закрываться. В этот момент между ними оказалась рука ребёнка, после чего система антизажатия автоматически открыла двери.