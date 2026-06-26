Под Волгоградом задержали подозреваемого в стрельбе по людям из-за дорожного конфликта

Напомним, что дорожный конфликт произошел в ночь на 19 июня в Алексеевском районе. В результате ранения получили два человека. О произошедшем стало известно из местных пабликов, которые утверждали, что поводом для стрельбы стало ДТП. Водитель автомобиля «Нива», как сообщалось, не уступил дорогу Nissan, который имел преимущество движения. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил сам его найти. Местные СМИ сообщают, что скрывшийся автомобиль был обнаружен в поле у хутора Алимов-Любимовский в Новоаннинском районе. Здесь и произошел конфликт со стрельбой. В розыск были объявлены трое подозреваемых — двое мужчин и женщина. Позже информацию прокомментировали в ГУ МВД России по региону, сообщив, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по 2 ст. 111 УК РФ.