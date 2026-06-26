В Архангельской области судят группу, похитившую 600 млн рублей на водопроводе

Приморский районный суд Архангельской области приступил к рассмотрению уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на создание системы водоснабжения на Соловецких островах. На скамье подсудимых — пять жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в причинении ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда на платформе «Макс».
По версии следствия, преступную группу создали руководители ЗАО «СМУ-303», которое в 2013 году заключило контракт на реконструкцию водопроводной сети поселка Соловецкий. К реализации схемы фигуранты привлекли еще троих сообщников.
Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 615 млн рублей. Кроме того, обвинение полагает, что в период с 2013 по 2016 год подсудимые легализовали более 371 млн рублей из украденных денег.
Все пять фигурантов дела находятся под стражей с ноября 2024 года.