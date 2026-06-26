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Жителя Ростовской области заподозрили в жестоком убийстве сожительницы

37-летнего мужчину задержали после убийства женщины в городе Гуково.

Источник: Комсомольская правда

37-летнего жителя города Гуково задержали по подозрению в расправе над сожительницей. Возбуждено дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом одновременно сообщают пресс-службы СУ СК России по Ростовской области и донского главка МВД.

Преступление было совершено 24 июня 2026 года. По версии следствия, пьяный мужчина ссорился в квартире с 36-летней сожительницей и в какой-то момент напал на нее. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

После всего случившегося мужчина сбежал, но в течение суток его задержали сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции. Тогда же стало известно, что подозреваемый был судим ранее за кражу, разбой и грабеж.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Ведется следствие.

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