Волгоградка на видео рассказала, как мошенники три дня держали ее на крючке

В Волгограде местная жительница едва не лишилась сбережений в результате многоэтапной мошеннической схемы. Женщина обратилась в Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Волгоградской области, где рассказала о длительном психологическом давлении со стороны неизвестных. О том, как преступники три дня держали ее на крючке, она рассказала и на видео.