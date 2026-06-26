Полиция установила стрелявшего в воздух мужчину в Приокском районе Нижнего Новгорода

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность правонарушителя. Им оказался 43‑летний ранее не судимый местный житель. По словам нижегородца, в этот вечер сработала сигнализация его автомобиля, он подошёл к подъезду и, убедившись, что с машиной всё в порядке, сделал замечание мотоциклистам, проезжавшим с громким звуком двигателя. После этого мужчина отошёл к лесопосадке и произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, на который у него есть разрешение.