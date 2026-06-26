Полиция установила стрелявшего в воздух мужчину в Приокском районе Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции установили и опросили мужчину, производившего выстрелы в воздух из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Инцидент произошёл ночью 25 июня у одного из домов на улице 40 лет Победы; сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 Управления МВД по Нижнему Новгороду.
Оперативники уголовного розыска быстро установили личность правонарушителя. Им оказался 43‑летний ранее не судимый местный житель. По словам нижегородца, в этот вечер сработала сигнализация его автомобиля, он подошёл к подъезду и, убедившись, что с машиной всё в порядке, сделал замечание мотоциклистам, проезжавшим с громким звуком двигателя. После этого мужчина отошёл к лесопосадке и произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, на который у него есть разрешение.
В отношении нижегородца составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия вне специально отведённых для этого мест или с нарушением правил). Проводится дополнительная проверка. Полиция напоминает, что даже при наличии разрешения использование оружия строго регулируется законом: стрельба вне отведённых мест недопустима и может повлечь административную или уголовную ответственность.
Граждан просят незамедлительно сообщать о преступлениях и подозрительных действиях в ближайший отдел полиции по телефонам «02» или «102».
Ранее сообщалось, что рецидивист с пистолетом напал на водителя автобуса в Нижнем Новгороде.